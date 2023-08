O Ministério Público pede mais de um milhão de euros a 73 arguidos (30 são empresas) no processo que ficou conhecido como ‘Tempestade Perfeita’, e no qual se investigavam crimes de corrupção no setor da Defesa.Para já, o ex-secretário de Estado Marco Capitão Ferreira fica de fora da acusação, tendo sido alvo de extração de certidões. Só recentemente é que tinha sido alvo de buscas da Polícia Judiciária.Só aos três, o MP imputa prejuízos ao Estado superiores a 750 mil euros em contratos públicos.