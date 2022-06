Estados Unidos da América nomeiam primeiro nativo americano para o Departamento do Tesouro

A chefe Marilynn "Lynn" Malerba foi nomeada esta terça-feira pelo Presidente norte-americano, Joe Binde, tesoureira dos Estados Unidos, uma estreia histórica para o povo ameríndio.

A nomeação de Malerba (povo Mohegan) ocorre na mesma altura em que a Administração norte-americana estabeleceu o Gabinete de Assuntos Tribais e Nativos no Departamento do Tesouro.

"É especialmente importante que as nossas vozes, dos povos nativos americanos sejam respeitadas", disse Malerba em comunicado.

"Esta nomeação sublinha o compromisso desta Administração. Estou animada com o cargo e em servir as nossas comunidades como tesoureira", acrescentou.

As funções que vão ser desempenhadas pela chefe Malerba incluem a supervisão da Casa da Moeda dos Estados Unidos, servindo de ligação com a Reserva Federal e supervisionando o Gabinete para a Política do Consumidor do Departamento do Tesouro.

A assinatura da nova tesoureira vai ser inscrita na divisa norte-americana (dólar).

Malerba, chefe Mohegan (povo nativo americano originário do sul do atual Connecticut) trabalhou anteriormente como enfermeira, de acordo com o portal oficial da tribo tendo igualmente desempenhado funções na administração da reserva de Thames River, Uncasville, Connecticut.

"Pela primeira vez na história, a assinatura de um líder tribal e de uma mulher nativa vai estar na nossa moeda (dólar)", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

"A chefe Malerba vai ampliar a nossa relação com as nações tribais mantendo os esforços no apoio ao desenvolvimento das economias das tribos e na criação de oportunidades económicas dos cidadãos originários das tribos", acrescentou.

Yellen deve visitar esta terça-feira a reserva índia de Rosebud, Dakota do Sul, na primeira deslocação oficial de um representante da tutela do Tesouro a uma nação de nativos americanos (ameríndios).

Durante a visita, a responsável vai concentrar-se na análise ao Plano de Ajuda implementado entre as "comunidades tribais".

O pacote de ajuda de 30 mil milhões de dólares (28,4 milhões de euros), a nível federal, destina-se aos governos de vários povos nativos dos Estados Unidos, entre os quais se encontram algumas das comunidades mais pobres do país.

Mais de metade (59%) dos residentes do povo sioux da reserva de Rosebud vive abaixo dos níveis de pobreza, de acordo com dados da Administração norte-americana.

Joe Biden tem tomado uma série de medidas, demonstrando os compromissos para com as nações de nativos americanos, destacando-se a nomeação da congressista democrata Deb Haaland, como o primeiro ameríndio a dirigir o Departamento de Estado do Interior da Administração dos Estados Unidos.

Haaland, do Novo México, pertence ao Pueblo de Laguna, tendo no passado desempenhado funções administrativas no governo tribal local.

Na quarta-feira, o Comité de Assuntos Indígenas do Senado vai realizar uma audiência sobre o relatório do Departamento do Interior sobre a educação das crianças ameríndias.

Por outro lado, Biden emitiu a primeira proclamação presidencial do Dia dos Povos Indígenas, com a intenção de alterar o significado do feriado federal norte-americano anteriormente dedicado ao navegador Cristóvão Colombo.