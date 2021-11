"Estarei pronto para ser o candidato do PSD ao cargo de primeiro-ministro", revela Paulo Rangel

Paulo Rangel, candidato à presidência do PSD, disse esta quarta-feira que está preparado para ser o candidato do PSD ao cargo de primeiro-ministro, em caso de dissolução da Assembleia da República e marcação de eleições."Uma pessoa que se candidate à presidência do PSD candidata-se também ao cargo de primeiro-ministro. Eu estarei preparado para ser o candidato do PSD ao cargo de primeiro-ministro e trazer uma mudança para Portugal", afirmou em declarações aoO eurodeputado mostrou-se disponível para trabalhar com qualquer data que Marcelo Rebelo de Sousa defina para as eleições."Aceitarei e respeitarei qualquer que seja a decisão do Presidente da República. Quando Marcelo Rebelo de Sousa falar ao país e revelar a data das eleições, havendo dissolução como se espera, estarei totalmente tranquilo e pronto para trabalhar", explicou. "Agora a palavra é do Presidente", acrescentou.Paulo Rangel criticou aqueles que têm procurado condicionar o Presidente da República. "Ao contrário de outros que têm feito sistematicamente um condicionamento do presidente da republica, de uma forma que desprestigia a instituição, eu não o quero fazer", reforçou.