"Estas são obras mesmo decisivas": Costa sobre Programa de Investimentos em Infraestruturas

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou esta segunda-feira, o Programa de Investimentos em Infraestruturas.



"As infraestruturas servem as pessoas mas sobretuedo a economia", disse António Costa e acrescentou: "Nós queremos servir o corredor empresarial atraves da infraestrutura ferroviária".





O primeiro-ministro explicou as obras presentes no Plano de Recuperação e Resiliência destinada às Infraestruturas, com investimentos previstos de 520 milhões de euros, nomeadamente, "a variante de Évora e Olhão são fundamentais para a estratégia de redução de emissoes de gases com efeitos de estufa".António Costa salienta que as empresas, as ligações e o desenvolvimento das infraestruturas criam emprego em todo o território nacional."Estas são obras mesmo decisivas" para vários aspetos em Portugal, rematou António Costa.Já o ministro das Infraestruturas disse que a articulação entre a rede rodoviária e ferroviária "é fundamental".

"É óbvio e evidente que a rodovia hoje funciona também como uma infraestrutura que complementa o investimento ferroviário que vamos fazendo. [...] Esta articulação é fundamental, ela funciona bem", afirmou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.