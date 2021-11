Estatuto dos Profissionais da Cultura não ficará "em banho maria", disse Ministra da Cultura

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou esta sexta-feira que o Estatuto dos Profissionais da Cultura não ficará "em banho-maria" por causa da atual situação política no país, com a dissolução do parlamento.

"Não fica em banho-maria. [...] Está concluído, foi aprovado, aguarda promulgação e sua publicação. E entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022. O calendário não muda", disse Graça Fonseca aos jornalistas, em Lisboa.

Graça Fonseca falava no final de uma apresentação à imprensa das novas instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), em Lisboa.