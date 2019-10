Este é o insólito destas eleições e foram necessários 202 anos para acontecer

"É a aproximação da população oliventina ao seu passado e esta situação acaba por ser o expoente máximo dessa vontade expressa, para já, por meio milhar de pessoas. Mas os dados que temos permitem dizer que são mais, várias centenas de pessoas, e não só em Olivença, mas nas aldeias históricas que também estão a pedir nacionalidade portuguesa", explica o Grupo dos Amigos de Olivença.





"O concurso repousa sobre um grande paradoxo inicial: que a Estremadura espanhola tenha como símbolo seu a Igreja de Olivença, uma igreja tipicamente portuguesa, uma jóia da arquitectura portuguesa do século XVI que é a segunda igreja mais representativa do estilo manuelino a seguir ao mosteiro dos Jerónimos", explicava já nesta altura este mesmo grupo.

Estas eleições legislativas são as mais importantes, em 202 anos, para os cerca de 500 habitantes de Olivença com dupla nacionalidade. Apesar de o território ter sido anexado a Espanha em 1801, voltou a ser português pouco tempo depois: em 1817. No entanto, só agora é que os oliventinos tiveram oportunidade de ter uma palavra a dizer sobre o futuro de Portugal.A informação foi avançada pela Rayanos Magazine que fala mesmo de "algo insólito". A surpresa foi, aliás, a palavra de ordem para quem recebeu uma carta com a informação de que poderiam exercer o direito de voto. Além do boletim de voto, os oliventinos foram ainda brincados com uma nota, onde lhes eram dadas as "boas-vindas à democracia portuguesa". Também os portugueses que vivem em Olivença foram chamados às urnas.A verdade é que é que, em 1817, Espanha aceitou a decisão de que Olivença é terra portuguesa, mas nada se alterou em termos práticos e o assunto acabou por ser esquecido pelos sucessivos governos.Recorde-se que, em 2012, o tema chamou a atenção de todos depois de a Igreja de Santa Maria Madadena ter sido considerada o "Melhor Recanto de Espanha".