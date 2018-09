"Estou cheiinho de medo", disse Rui Rio para os críticos

Esata resposta irónica vem na sequência da recente sugestão do líder: "aqueles que discordam estruturalmente devem sair do PSD".

07:55

Rui Rio participou na tomada de posse da comissão política concelhia local esta quarta-feira à noite e não deixou de lançar farpas aos opositores



Antes da entrada para o Conselho Nacional do PSD, o presidente do PSD pediu aos opositores internos para não deixarem de o criticar, mas para não o fazerem na comunicação social.



Confrontado com declarações do ex-líder parlamentar Luís Montenegro, que num programa da TSF afirmou não poder ficar em silêncio perante erros e falta de mobilização interna do presidente, Rui Rio respondeu prontamente: "Sim, estou cheiinho de medo".



Esata resposta irónica vem na sequência da recente sugestão do líder: "aqueles que discordam estruturalmente devem sair do PSD".