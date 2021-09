A corrida para a Câmara de Leiria – com um número recorde no concelho de nove candidatos, todos homens – foi ganha por um estreante.Gonçalo Lopes saiu vitorioso na primeira vez que encabeçou uma lista socialista. Já tem, contudo, experiência autárquica (ainda que curta) e só não se pode dizer que foi reeleito porque, então vice-presidente, subiu à cadeira do poder quando o anterior homem forte do município suspendeu o mandato.

O economista, de 45 anos, mantém-se no cargo, depois de ter assumido os comandos da câmara leiriense, em agosto de 2019, com a saída do então presidente, Raul Castro, que tomou lugar como deputado à Assembleia da República. O concelho com 129 mil habitantes, segundo os últimos Censos, é rosa desde 2009, quando o PS conquistou o município ao PSD, partido com que partilhou mandatos na vereação.