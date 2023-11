Ética de Centeno analisada pelo Banco de Portugal

A Comissão de Ética do Banco de Portugal reuniu-se esta segunda-feira para avaliar o comportamento do governador do Banco de Portugal durante a crise política. Rui Vilar, Adelaide Cavaleiro e Rui Martinho, debruçaram-se sobre o artigo 17 – “Deveres de lealdade e imparcialidade” – que se encontra consagrados no regulamento de conduta do Banco de Portugal.









Em causa a possibilidade de Mário Centeno se ter envolvido num “conflito de interesses” enquanto governador ao ponderar o convite feito por Marcelo e Costa para chefiar o Governo.

Esta segunda-feira Marcelo desmentiu, em comunicado, “que tenha autorizado quem quer que seja a contactar seja quem for para tal efeito (liderar um novo governo). Esta reação surgiu após uma notícia do ‘Financial Times’, onde o próprio Centeno afirmava que teve um convite do Presidente e do primeiro-ministro para refletir sobre a possibilidade de vir a liderar o Governo”. Centeno desmentiu esta segunda-feira essa notícia.