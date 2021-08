“Eu avalio os políticos pelos seus resultados”: António Costa volta a defender Cabrita

Na véspera do 23º congresso do partido socialista, António Costa esteve em direto de Portimão, cidade onde se vai realizar a reunião magna do PS. Em entrevista à RTP, o primeiro-ministro falou sobre vários temas, nomeadamente sobre a ação do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que tem estado envolvido em várias polémicas ao longo do mandato.

"Eu avalio as políticas e os políticos pelos seus resultados", disse Costa. O primeiro-ministro deu exemplos de matérias em que considera que Eduardo Cabrita obteve bons resultados, nomeadamente no que respeita aos incêndios.

Partidos como CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega já pediram a demissão do Ministro da Administração Interna devido às últimas polémicas em que o político esteve envolto.