“Eu não perdi o voo para Caracas, não tive responsabilidade”, diz Rangel

Eurodeputado do PSD assegura que não teve responsabilidade na falha de voo que o impediu de viajar para a Venezuela.

08:54

Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, assegura que não teve responsabilidade na falha de voo que o impediu de viajar para Caracas, na Venezuela, no sábado, numa delegação do Partido Popular Europeu.



"Eu não perdi o voo. Não tive responsabilidade", disse ao CM.



"Estive uma hora retido no avião por causa das restrições do espaço aéreo [em Madrid]", acrescentou. Rangel diz que está agora em avaliação a hipótese de a delegação viajar para Cúcuta (fronteira da Colômbia com Venezuela), depois de os eurodeputados com quem deveria ter viajado terem sido impedidos de entrar no país.