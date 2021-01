"Eu sei que incomodo o centrão de interesses”, diz Ana Gomes em Braga

A candidata socialista Ana Gomes diz-se bem acompanhada na campanha, em resposta aos 22 socialistas que demonstraram apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. "Sei que incomodo o centrão dos interesses", atirou a ex-eurodeputada. Em Braga, frisou que tem apoio de militantes do PS, "em particular jovens socialistas, que percebem que votar no candidato da direita não é digno do PS de Mário Soares".As críticas ao atual Presidente não ficaram por aqui, com a antiga embaixadora a insistir que Marcelo está a trabalhar numa reorganização da direita, para que esta chegue ao poder, encabeçada por Pedro Passos Coelho. "É um processo que implica a colaboração da ultradireita", alertou.Na pior fase da pandemia, Ana Gomes diz estar preparada para fazer mais adaptações à campanha, seguindo as orientações das autoridades de saúde. Em Braga, visitou um projeto que serve refeições aos mais carenciados bem como a Escola de Medicina da Universidade do Minho.