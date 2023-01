Joaquim Pinto Moreira era ainda presidente da Câmara de Espinho quando começou a envolver-se no esquema de corrupção. É isto que aponta a investigação, que assenta em escutas telefónicas.



A 23 de janeiro de 2021, o construtor Francisco Pessegueiro e o empresário Paulo Malafaia mostravam-se preocupados com empreendimentos que queriam ver licenciados rapidamente, de forma a serem vendidos antes dos projetos concorrentes do grupo Fortera.









