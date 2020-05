“Eurogrupo prova que críticos estão errados”: Mário Centeno sobre resposta da UE ao coronavírus

Mário Centeno deixou esta sexta-feira uma mensagem, na qualidade de presidente do Eurogrupo, aos que apontam o dedo à demora na resposta da UE ao choque económico provocado pela Covid-19. "Estão errados.""A Europa é, algumas vezes, acusada de arrastar os pés. O nosso trabalho no Eurogrupo está a provar que estes críticos estão errados",rebateu Centeno, num curto vídeo divulgado no Twitter, antes da reunião de esta sexta-feira do Eurogrupo.O também ministro das Finanças português, que há dias foi acusado por fontes diplomáticas citadas por um jornal alemão de ir para o fórum europeu mal preparado, salientou que o Eurogrupo pode dizer que cumpriu a promessa de "injetar recursos nas economias, melhorando as ferramentas que cada Estado-membro tem ao dispor para combater" a crise pandémica.Mais tarde, Centeno reforçou essa ideia com uma nova mensagem em que anunciou a aprovação das linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) criadas no quadro do novo coronavírus, e que ficam desde já operacionais."Ao longo dos próximos dois anos e meio, o MEE terá 240 mil milhões de euros disponíveis", revelou o presidente do Eurogrupo, no final da reunião.Catarina Martins considerou esta sexta-feira que "nenhum ministro nem nenhum Governo" sai fortalecido da polémica do Novo Banco.A coordenadora do BE insistiu que é uma "falha grave" a injeção de dinheiro no Fundo de Resolução e lembrou o "compromisso do primeiro-ministro de tal não acontecer antes de ser conhecida a auditoria". A bloquista notou que "não houve ainda um pedido de desculpas ao País".Já chegaram aos bancos portugueses mais de 300 mil pedidos de moratórias que correspondem a créditos superiores a 25 mil milhões de euros – mais de 10% do total do crédito concedido pelas instituições bancárias. Os números foram esta sexta-feira divulgados pelo secretário-geral da Associação Portuguesa de Bancos (APB), no Parlamento."Os bancos têm dito presente nesta crise e têm demonstrado que estão empenhados no apoio às famílias e empresas, e assim continuarão na fase que se segue, de recuperação da economia", garantiu Norberto Rosa, numa audição para discutir o travão às comissões bancárias. Sobre este tema, o responsável revelou total discordância face às iniciativas em discussão."Será fundamental que a apreciação seja agora feita à luz de um enquadramento radicalmente distinto daquele que existia quando apresentadas", desafiou Norberto Rosa, socorrendo-se da Covid-19 para reforçar o seu apelo.

