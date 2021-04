Europa tem 10 mil milhões de euros para fomentar investimentos verdes em África, afirma Augusto Santos Silva

O ministro de Estado e Negócios Estrangeiros de Portugal disse, esta sexta-feira, que dos 30 mil milhões de euros de financiamento ao abrigo do novo orçamento comunitário, cerca de 30% estão destinados a investimentos com objetivos relacionados com o clima.

"A União Europeia acabou de aprovar o novo instrumento para o desenvolvimento regional e cooperação internacional, com uma alocação de 30 mil milhões de dólares para a África subsaariana, que tem 30% como meta de despesa para investimentos com objetivos de natureza climatérica", disse Augusto Santos Silva.

O ministro falava no encerramento do Fórum Empresarial Europa-África, que terminou esta sexta-feira com uma 'Green Talk' de alto nível sobre "Acelerar a Parceria UE-África para a Transição da Energia Verde", organizada pela presidência portuguesa da União Europeia (UE).