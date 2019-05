Costa afirma que economia portuguesa está a acelerar e que há confiança no País

O secretário-geral do PS afirmou esta quarta-feira que a economia portuguesa está a acelerar, contrariando a tendência internacional e até da Alemanha, num discurso em que pediu mais força para si e Mário Centeno para reformarem a Europa.

António Costa recorreu aos mais recentes indicadores do INE (Instituto Nacional Estatística), segundo os quais Portugal terá crescido 1,8% no primeiro trimestre do ano, no jantar comício de Almeirim, distrito de Santarém, após discursos do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do cabeça de lista europeu do PS, Pedro Marques.

"O INE confirmou hoje aquilo que já pressentíamos [no Governo], mas que muitos tendiam a dizer que não era possível. É verdade que a economia mundial está em desaceleração, é verdade que a economia europeia está em desaceleração e até algumas grandes economias, como a da Alemanha, está em desaceleração. Mas a nossa economia, no primeiro trimestre deste ano, acelerou e cresceu mais do que estava a crescer", declarou.