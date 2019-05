António Costa rejeita apoio a partidos de Macron e Tsipras

O primeiro-ministro português rejeitou esta segunda-feira ter feito qualquer apelo ao voto nos partidos do Presidente francês e do primeiro-ministro grego num vídeo divulgado no sábado no 'site' do partido Renaissance, afirmando que se limitou a falar do futuro da Europa.

Numa mensagem escrita enviada à Lusa, António Costa justificou o vídeo enviado a partidos que não integram a família socialista europeia como uma retribuição às mensagens que aqueles dois líderes fizeram chegar à Convenção do PS de fevereiro passado.

"Macron e Tsipras enviaram mensagens para a nossa Convenção e eu enviei mensagens a ambos", disse o líder do executivo, recordando que "nenhuma das mensagens contém apelos ao voto"