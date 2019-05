Rangel pede "serenidade" a Costa para combater abstenção nas eleições europeias

O cabeça de lista do PSD nas eleições para o Parlamento Europeu, Paulo Rangel, respondeu esta quarta-feira às críticas feitas pelo primeiro-ministro, António Costa, na noite de terça-feira, pedindo "serenidade e elevação" para "combater a abstenção".

"Faço uma recomendação, dou um conselho ao doutor António Costa. Para se combater a abstenção é preciso serenidade e elevação", afirmou Paulo Rangel aos jornalistas, à margem de uma visita à Fundação Champalimaud, em Lisboa, durante o terceiro dia de campanha para as eleições europeias.

O primeiro-ministro criticou, na noite de terça-feira, a primeira a ação de campanha do candidato social-democrata, que sobrevoou de helicóptero parte da zona de pinhal do interior dos distritos de Coimbra e Leira, considerando que a "vida política não se faz a andar de helicóptero, mas com os pés no chão, cara a cara com as pessoas".