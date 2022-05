A eutanásia deverá ser aprovada pela Assembleia da República logo após as férias parlamentares, em setembro. Depois do Bloco de Esquerda, o PS apresentou esta terça-feira propostas de alteração ao diploma para responder ao veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



O objetivo é acelerar o processo, dispensando audições que já foram realizadas nas anteriores três legislaturas aquando do debate da despenalização da morte medicamente assistida.









