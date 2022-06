Eutanásia volta ao Parlamento após dois vetos presidenciais

PS é contra deixar cair o termo "doença fatal"

A deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira, inicou o debate no Parlamento, afirmando que o que o partido fez foi densificar conceitos, "em respeito pela pronúncia do Tribunal Constirucional".

Isabel Moreira referiu que é contra deixar cair o termo "doença fatal". "A variedade terminológica para enunciar o requisito de doença existia realmente já na versão inicial da lei. A realidade é o que é. O facto é este: num segundo momento, o senhor Presidente teve dúvidas e aqui estamos".



A deputada explicou que a lei não servirá apenas para quem está em situação de morte iminente, não é assim noutros países e não é assim que o partido olha para a lei.

A deputada termina o discurso com o relato de uma história de uma mulher que lhe pediu, no hispotal que a lei fosse aprovada: "Esta sempre foi a lei que dignifica as pessoas e inscreve-se na tradição do PS de contribuir para uma sociedade plural. A lei da não perseguição penal. A lei que nos convida a aceitar o outro. Na dúvida, tolerância".