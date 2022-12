As instituições de Ensino Superior portuguesas devem ser reorganizadas tendo em conta a evolução demográfica do País e a esperada diminuição de estudantes no futuro. Num país onde a proporção de engenheiros é superior à de outros países, em detrimento de outras áreas científicas, a ‘sobrevivência’ de muitas universidades e politécnicos poderá passar pela reestruturação da oferta de cursos e criação de centros especializados, para responder às necessidades do País e das regiões onde as universidades e politécnicos estão inseridos.









