O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro afirmou, na quarta-feira, que foi alvo de ameaças físicas por parte de João Galamba, no momento em que este o despediu por telefone.



No mesmo dia, foi também ameaçado por um agente do Serviço de Informações e Segurança (SIS) destacado para recuperar o computador que o ex-adjunto usava para trabalhar.









