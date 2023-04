Frederico Pinheiro afirma que o Ministério das Infraestruturas lhe cortou o acesso ao telefone e ao email que utilizava no Governo, pouco tempo depois de ter sido despedido pelo ministro no dia 26 de abril.



Sábado, em conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas afirmou que, nesse dia, a sua chefe de gabinete e uma assessora do seu gabinete foram alvo de uma “bárbara agressão”, no ministério, que terá sido pratica da por Frederico Pinheiro.









