Ex-autarca escolhido para secretário-geral do PSD

José Silvano presidiu à Câmara de Mirandela. No Parlamento, negociou as mudanças ao financiamento partidário.

Por Diana Ramos | 01:30

José Silvano, ex-presidente da Câmara de Mirandela e atual deputado, é o novo secretário-geral do PSD, substituindo o demissionário Feliciano Barreiras Duarte. Aos 61 anos, o advogado que negociou a posição dos sociais-democratas nas alterações ao financiamento dos partidos – o diploma que foi inicialmente chumbado pelo Presidente da República – é o nome que Rui Rio levará ao conselho nacional de dia 28.



"É um deputado, como é de tradição, conhece bem o aparelho e é um homem do terreno", sublinha ao CM um dirigente próximo do líder do PSD. Um deputado ouvido pelo CM destaca que se trata de "um homem competente e com nível".



"Não é muito conhecido, mas causa boa impressão, é educado e vai estabelecer boas relações de trabalho", frisa, garantindo que "gera mais consenso do que as pessoas poderão imaginar numa avaliação inicial". E lembra que, apesar de José Silvano ter pertencido ao grupo de trabalho que acordou as polémicas mudanças ao financiamento partidário, foi também ele que, numa segunda fase, "ajudou a desembrulhar a situação e a posição final do PSD nesse dossiê".



Fonte social-democrata afirma que, face às características de José Silvano, "ficaria surpreendido" se acontecesse uma votação à justa no conselho nacional de dia 28, a exemplo do que aconteceu na eleição de Fernando Negrão para líder parlamentar. E um membro da comissão política de Rio lembra que, "quando chega a hora da verdade, o partido percebe o que é importante". "Já chega de ruído", vaticina.



Para já, apurou o CM, a preocupação de Rui Rio é constituir o conselho estratégico, de forma a poder "começar a colocar o partido a discutir" os temas essenciais para as legislativas do próximo ano. A orgânica daquele órgão e o nome dos coordenadores setoriais, sabe o CM, deverão estar fechados até ao conselho nacional de dia 28.



Marcelo: "Não vale tudo na política, há também ética"

O Presidente da República tentou evitar comentários à demissão de Feliciano Barreiras Duarte, até porque "um Presidente não pode intervir na vida interna de nenhum partido, a começar na vida interna do seu partido".



Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "não vale tudo na política". "Respeito a dignidade da pessoa humana. Há ética na política, há ética na nossa Constituição", destacou.