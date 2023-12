Ex-candidato à Câmara da Covilhã faz queixa de líder distrital do PSD

Marco Baptista, ex-candidato à Câmara da Covilhã, apresentou uma queixa-crime contra Luís Santos, presidente da distrital do PSD de Castelo Branco e na altura diretor de campanha, por alegada burla qualificada relacionada com os pagamentos da campanha em 2017.Em causa estão 36 500 euros gastos em cartazes que ficaram por pagar após Baptista desaparecer a seguir à derrota eleitoral devido a "um surto psicótico", altura em que "chegou-se a pensar que teria cometido suicídio", como se lê na queixa-crime a que oteve acesso.O ex-candidato terá adiantado à empresa 20 mil euros da conta pessoal, garantindo que o atual líder da distrital sabia disso mas que foi apresentar a despesa total para o PSD pagar, lesando o partido no valor já pago por Baptista."Conformaram-se com o prejuízo que deram ao PSD", lê-se no documento, que aponta que Luís Santos teve "benefício pessoal" neste processo. Contactado pelo CM, o líder distrital mostrou-se surpreendido com a queixa-crime e disse que "a empresa ficou dois meses a pedir o dinheiro" depois do desaparecimento, acusando o ex-candidato de ter "tratado da parte financeira" e garantindo que ficou de fora "de todas as questões" relacionadas com essas verbas.Luís Santos lamentou que a queixa surja meses antes das eleições, a que poderá ser candidato a deputado, referindo que esta é a "parte dois de algo já julgado", lembrando o acordo entre o PSD e Marco Baptista em 2022, no qual o ex-candidato aceitou pagar 40 mil euros por despesas não autorizadas na campanha.Marco Baptista foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão com pena suspensa por ter desviado cerca de 120 mil euros da Rede de Judiarias de Portugal, onde era consultor. Em causa estavam crimes de burla qualificada e falsificação de documentos. O engenheiro terá transferido o dinheiro para contas pessoais nas semanas antes de desaparecer em 2017.