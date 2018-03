Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-candidato do PSD suspeito de desviar mais de 155 mil euros ficou no País

Marco Batista terá desviado dinheiro para saldar dívidas. Nunca terá saído de Portugal.

Por Alexandre Salgueiro e Tânia Laranjo | 09:31

Marco Batista, o candidato do PSD à Câmara da Covilhã que esteve desaparecido desde novembro do ano passado e que é suspeito de ter desviado mais de 155 mil euros da Rede de Judiarias de Portugal, nunca terá saído de Portugal. Este sábado, foi presente a juiz para primeiro interrogatório e saiu em liberdade, sujeito a termo de identidade e residência.



Segundo apurou o CM, Marco Batista terá passado os últimos meses na região Centro, dormindo em carros e praticamente sem dinheiro. Os investigadores acreditam que o gestor de 41 anos, que terá feito uma única transferência bancária diretamente da conta da Judiarias para uma conta pessoal, terá usado a verba para saldar dívidas relativas à campanha autárquica do ano passado, quando concorreu pela coligação Vontade de Mudar, que juntava PSD e PPM na corrida à Câmara da Covilhã.



Na quarta-feira, Marco Batista foi localizado pelas autoridades no serviço de Psiquiatria do hospital da Guarda. A Polícia Judiciária acabou por deter o ex-candidato autárquico ao final da tarde de sexta-feira, depois de este ter tido alta do serviço de Psiquiatria, onde estava internado desde 7 de março.



Ontem de manhã foi presente a juiz no Tribunal de Castelo Branco, estando indiciado por peculato e abuso de confiança. Segundo informação recolhida pelo CM, Marco Batista não prestou depoimento, tendo optado pelo silêncio.



As autoridades judiciais deverão agora solicitar a realização de uma perícia psiquiátrica ao ex-gestor, para descartar riscos de uma eventual simulação de um surto psicótico antes da detenção.