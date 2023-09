O ex-ministro das infraestruturas Pedro Nuno Santos, o atual ministro, João Galamba, e o ministro das Finanças, Fernando Medina, estão entre as 15 testemunhas chamadas pela ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, no processo contra a companhia aérea, de acordo com o ‘Eco’. Também será chamada a ex-administradora Alexandra Reis, figura central em todo este processo pela indemnização milionária (500 mil euros) que lhe foi atribuída inicialmente.



Christine exige 5,9 milhões de euros de indemnização pelo despedimento, a 6 de março deste ano, que disse ser “ilegal”. Esta quinta-feira, o Governo defendeu-se das acusações da ex-CEO, socorrendo-se do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Segundo a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o documento “é absolutamente inequívoco” e garantiu estar “muito confortável” com a decisão, desvalorizando as intenções de Christine Ourmières-Widener: “Todos temos direito de nos defender.”