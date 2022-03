A ex-deputada do PAN Cristina Rodrigues vai ser assessora no gabinete parlamentar do Chega na próxima legislatura, de acordo com informações avançadas pelo jornal Observador.Cristina Rodrigues foi eleita pelo PAN em 2019 e deixou o partido poucos meses depois, tornando-se deputada não inscrita. Grande parte do trabalho enquanto deputado focou-se nos direitos das mulheres.Cristina Rodrigues é advogada, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.