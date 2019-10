Ex-governante arguido em caso de corrupção

O antigo secretário de Estado do Desporto de Santana Lopes, Hermínio Loureiro, é um dos arguidos do caso de corrupção da Operação Éter.Além do ex-presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, há dezenas de outros autarcas e ex-autarcas também arguidos no processo que tem o ex-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, em prisão preventiva há quase um ano.Os presidentes da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e o edil de Caminha, Miguel Alves - socialista muito próximo de António Costa - estão entre os arguidos. Mas há dezenas de outros autarcas e vereadores envolvidos.Em causa estão os contratos, através de ajuste direto, das lojas de turismo interativas da região. Os autarcas, ouvidos recentemente pelo Ministério Público, estão indiciados por terem colaborado com Melchior Moreira no favorecimento às sociedades do empresário José Agostinho, outro dos arguidos.A investigação centrou-se na forma como foram instaladas as lojas interativas nos 86 municípios que integram a Região de Turismo do Porto e Norte. A acusação tem que ser deduzida até ao final da próxima semana, prazo legal para manter Melchior Moreira em preventiva.Foi na Operação Éter que a empresária de comunicação Manuela Couto foi detida e constituída arguida pela primeira vez. Sete meses depois, a mulher do ex-presidente da Câmara de Santo Tirso voltou a ser presa pela PJ, desta vez no caso de corrupção Operação Teia.A Câmara de Caminha negou, ontem, em comunicado, que o presidente Miguel Alves tenha feito algum acordo de parceria ou adjudicado alguns dos contratos relativos à Loja de Turismo. A autarquia responsabiliza a antiga presidente, Júlia Paula.