Ex-governante do PS condenado por peculato

O antigo secretário de Estado da Justiça, José Conde Rodrigues, foi esta sexta-feira condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa pelo crime de peculato. O político integrou um governo liderado por José Sócrates.Em causa está a compra abusiva, com cartões de crédito públicos, de 729 livros para proveito próprio do ex-governante, já que a maioria das publicações não estava diretamente ligada à área de intervenção no Executivo. "Estes livros passaram a integrar o património do arguido", justificou o tribunal.Conde Rodrigues foi ainda condenado a uma multa de seis mil euros e ao pagamento de uma indemnização de 13 657 euros, o valor em que lesou o Estado português. À saída, não quis prestar esclarecimentos.A leitura do acórdão incluía também as acusações dirigidas a José Magalhães, também ex-secretário de Estado da Justiça de Sócrates, que acabou absolvido. À saída, o político não quis comentar a decisão. Já a advogada reforçou a inocência do cliente.José Magalhães gastou 421 euros com cartões de crédito do Estado para pagar 25 livros e revistas. O tribunal considerou que, na maioria dos casos, o uso foi justificado pelas funções, mesmo que o paradeiro das publicações seja desconhecido.Ao tribunal, José Conde Rodrigues disse que a porta do seu gabinete "estava sempre aberta" para explicar o desaparecimento dos livros.Para o tribunal, a maioria dos livros comprados por Conde Rodrigues, à exceção dos livros de Direito, não estavam ligados ao trabalho no Ministério da Justiça. Na lista, havia livros de arte e guias de viagem.A investigação aos políticos foi lançada por uma queixa da Associação Sindical dos Juízes.