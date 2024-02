Ex-líder anuncia saída do PAN alegando que o partido "perdeu a coluna vertebral"

O ex-líder do PAN, André Silva, anunciou hoje a sua desfiliação, alegando que o partido "perdeu a coluna vertebral" ao apoiar o Governo Regional da Madeira da coligação PSD/CDS-PP.

"A minha militância no partido torna-se impossível de suportar quando o PAN persiste no apoio à perpetuação de um regime tentacular cujo modo de agir tem vindo a ser exposto e cria repulsa a qualquer democrata", escreve o antigo porta-voz do partido agora liderado por Inês de Sousa Real no jornal Público.

Num artigo de opinião intitulado "O PAN deixou de me representar", o primeiro deputado eleito pelo partido, em 2015, considerou que o PAN "tornou-se profundamente irresponsável, esqueceu-se dos que não têm voz, desistiu das lutas, e assim representa hoje 1% das intenções de voto".