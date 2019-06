Ex-ministra acusa Rui Rio de fazer "definhar" o PSD

São cada vez mais os críticos internos de Rui Rio a anunciarem não ter disponibilidade para integrar as listas que Rui Rio prepara para as Legislativas, evitando um cenário em que o seu nome seja afastado.Esta terça-feira, foi a vez da ex-ministra da Cultura de Passos Coelho anunciar a saída "da linha da frente do partido" com uma coincidência assinalável de pontos de vista.Teresa Morais sublinhou não querer "ter rigorosamente nada em comum com quem está a definhar o partido, a excluir em vez de acrescentar, a tornar o PSD num partido maneirinho e homogéneo".