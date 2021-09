O candidato da coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança à presidência da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, recebeu este sábado um apoio de peso. A antiga líder do PSD e antiga ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite surgiu ao lado de Moedas, numa ação de campanha no Mercado de Alvalade, em Lisboa. A ex-governante não poupou críticas ao atual executivo camarário, considerando que a governança do PS com "a esquerda radical", inclusive o BE, "é o caminho da ruína do País".