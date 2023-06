O ex-ministro das Infraestruturas disse na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, na quarta-feira, que os membros do Governo PSD/CDS-PP que fizeram a transição de pastas em 2015 não informaram o Governo PS sobre o negócio da TAP conhecido por fundos Airbus, acrescentando não ter tido conhecimento de a TAP estar a pagar pelos aviões um valor mais elevado do que os concorrentes, hipótese que está sob investigação do Ministério Público. Pedro Marques afirmou que desconhecia qualquer desconto comercial associado à troca dos aviões A350 pelos 53 aviões Neo.









Em relação à colaboração prestada pelo amigo de António Costa, Pedro Marques disse que não sabia de nenhuma mais-valia resultante da venda da empresa Geocapital à TAP, mas admitiu que foi o primeiro-ministro que lhe falou no nome de Diogo Lacerda Machado, “como uma pessoa tecnicamente competente” para o ajudar como consultor no processo de renacionalização da companhia aérea, tendo aceite a colaboração.