Ex-ministro das Infraestruturas já está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à TAP

Bernardo Blanco acusa ex-ministro das Infraestruturas de mentir na CPI

O deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, começa a sua intervenção por dizer que Pedro Marques está a mentir na comissão de inquérito à TAP. Pedro Marques afirmou que o processo de privatização da companhia aérea demorou 48 horas.

"Dizer que processo privatização teve 48 horas é falso", afirma Bernardo Blanco.



Em relação às cartas conforto na operação de 2017, Bernardo Blanco afirma através de um documento que as cartas ficaram reforçadas.



"Aquilo que está a criticar ficou reforçado", afirma Bernardo Blanco.



"O estado fica o responsável máximo. A responsabilidade de cada um ia até ao seu peso no capital. Limita ao endividamento que existia naquela altura. Compra-se a empresa como estiver, com o ativo que tiver e o endividamento que tiver", responde Pedro Marques.



Deputado da Iniciativa Liberal questiona ex-ministro sobre as obrigações financeiras aos bancos.



"Todas as obrigações financeiras com as cartas conforto ficavam do lado do Estado", reforça Pedro Marques afirmando que o Estado tinha que comprar a companhia aérea da forma que estivesse caso os privados faltassem a um pagamento.