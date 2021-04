A tradicional rede de apoio parlamentar do Governo pode deixá-lo cair se o primeiro-ministro continuar a esticar a corda. Depois de António Costa ter pedido a inconstitucionalidade de três diplomas que reforçam os apoios aos recibos verdes, profissionais de saúde e famílias, o PCP e o BE não descartam chumbar futuros Orçamentos do Estado."O BE analisa Orçamento a Orçamento e só depois decide", disse ao CM um dirigente ...