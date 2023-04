Ex-presidente Alejandro Toledo tenta evitar nos EUA extradição para o Perú

O ex-presidente peruano Alejandro Toledo pediu esta quinta-feira a um juiz federal para não aplicar a ordem de detenção que lhe foi emitida para sua extraditarão para o Perú, onde está acusado de corrupção pelo caso Odebrecht.

O antigo chefe de Estado do país andino entre 2001 e 2006 apresentou um requerimento com caráter de urgência ao juiz Beryl Howell, do Tribunal do distrito de Columbia, para "suspender a detenção e extradição".

Com este recurso, Toledo tenta impedir a ordem de prisão emitida na quarta-feira pelo juiz da Califórnia, Thomas Hixson, destinada a enviá-lo para o Perú.