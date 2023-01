A ex-secretária de Estado do Turismo premiou, enquanto governante, o empreendimento que agora foi convidada a gerir. Em 2020, Rita Marques distinguiu o WOW na classe de enoturismo durante a celebração do Port Wine Day, em que foram distribuídos os prémios ‘Douro+Sustentável’. Em 2022, foi a vez da atribuição do Prémio Nacional de Turismo na classe de ‘Turismo Inovador’.









