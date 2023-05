Ex-secretário de Estado do Tesouro Miguel Cruz diz que soube da indemnização da TAP a Alexandra Reis pelas notícias

O antigo secretário de Estado do Tesouro Miguel Cruz está a ser ouvido, esta terça-feira, na comissão de inquérito à TAP, constituída após a polémica indemnização a Alexandra Reis, sobre a tutela política da gestão da companhia aérea.



Miguel Cruz teve a tutela financeira da TAP, como secretário de Estado do Tesouro, entre 2020 e 2022, cargo que assumiu após deixar a presidência da Parpública, sociedade gestora de participações sociais do Estado como, por exemplo, na companhia aérea.

O ex-governante estava no cargo há pouco tempo quando, juntamente com os então ministros das Finanças, João Leão, e das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, foi anunciado o regresso da companhia aérea ao controlo do Estado, na sequência das dificuldades causadas pela pandemia de covid-19 e após cinco anos de gestão privada.



Ex-secretário de Estado do Tesouro soube de indemnização a Alexandra Reis pelas notícias





Miguel Cruz é questionado sobre quando soube da indemnização a Alexandra Reis e revela que teve conhecimento através das notícias, em dezembro de 2022. "Não posso dizer que era próximo da engenheira Alexandra Reis, embora tenha muito respeito pelo trabalho que ela fez", responde sobre a ligação com a ex-administradora da TAP.

"Não tínhamos qualquer interesse na substituição de Alexandra Reis"



A ex-secretária de Estado do Tesouro enviou um e-mail dia 29 de dezembro a declarar intenção de possibilidade de renunciar caso houvesse essa vontade, revela Miguel Cruz. O antigo secretário de Estado dá conta que que não tinha "qualquer interesse na substituição da engenheira Alexandra Reis". O ministério das Infraestruturas partilhava da mesma opinião.



Demissão de ex-CFO da TAP João Weber Gameiro



O antigo secretário de Estado do Tesouro é abordado sobre a demissão do ex-CFO da TAP João Weber Gameiro, já ouvido na CPI. O antigo secretário de Estado do Tesouro dá conta que João Weber fez avaliação do nível de risco e que considerou não ter condições para continuar. O deputado do PSD Paulo Moniz confronta-o com outra versão apresentada em inquirição.



"A obrigação da venda da TAP não fazia parte do plano de reestruturação"



O deputado Paulo Moniz continua a questionar Miguel Cruz e desta vez o foco é o plano de restruturação da TAP. "A obrigação da venda da TAP não fazia parte do plano de reestruturação", afirma o secretário de Estado do Tesouro. É ainda questionado sobre se os despedimentos na companhia aérea se deram por iniciativa de Bruxelas. Miguel Cruz nega e diz ainda que "Bruxelas nunca faz exigências sobre despedimentos ou outras matérias".