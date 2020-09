Os três ex-secretários de Estado, Jamila Madeira, Susana Amador e José Apolinário, já retomaram funções enquanto deputados da bancada do PS, tendo já participado na sessão plenária de sexta-feira que aprovou o regresso dos ex-governantes. Marina Gonçalves, então vice-presidente do grupo parlamentar do PS que subiu a secretária de Estado da Habitação, foi substituída no Parlamento por Sílvia Manuela Torres.









Com a entrada dos três ex-governantes, Célia Paz e Francisco Oliveira, ambos eleitos pelo círculo de Faro, tiveram de abandonar o cargo de deputado. Também Paulo Marques, do círculo de Lisboa, deixa agora a Assembleia da República.

Mas o tempo de José Apolinário no Parlamento tem já os dias contados. O ex-governante será em breve o próximo presidente da CCDR do Algarve, cujas primeiras eleições indiretas estão marcadas para 13 de outubro. O nome indicado pelo PS tem já o apoio garantido do PSD.





Pelo contrário, a ex-secretária de Estado da Educação, Susana Amador, e a ex-secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, deverão permanecer no Parlamento até final da legislatura. A primeira saiu do Governo a pedido da própria, por motivos pessoais. Enquanto Jamila foi forçada a abandonar o Executivo em rutura com a ministra da Saúde, Marta Temido. A ex-governante revelou que não pediu para sair e mostrou-se “muito surpreendida” com a decisão de Temido.