Passados sete meses do início do ano, as contas do Estado apresentam um excedente de 2,1 mil milhões de euros. A receita continua a crescer a um ritmo mais rápido (8,6%) do que a despesa (5,9%), alimentada por um mercado de trabalho resiliente que paga os seus impostos (a receita de IRS subiu 13,1%) e taxas contributivas.









Ver comentários