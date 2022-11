Muitas têm sido as críticas feitas pelos partidos da oposição à execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Apesar disso, António Costa, na qualidade de secretário-geral do PS, garantiu este domingo que a execução do plano está a ser feita “a par e passo” e cumprindo o calendário acordado com a Comissão Europeia.









Ver comentários