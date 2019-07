Executivo está “preparado” para responder a nova greve dos motoristas de matérias perigosas

O ministro das Infraestruturas defendeu esta terça-feira que o Governo está "preparado" para fazer face a uma nova greve dos motoristas de matérias perigosas.Pedro Nuno Santos reconheceu que foi apanhado de surpresa com a ameaça de pré-aviso de greve para 12 de agosto e apelou ao "bom senso" no regresso às negociações entre os sindicatos e a ANTRAM."Não podemos estar sistematicamente num processo negocial com ameaças de greve, não é assim que se negoceia", afirmou.As declarações não foram bem recebidas pelo Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas.