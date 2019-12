Explorações de lítio arrancam no início do novo ano

O Governo acredita que as explorações de lítio em Portugal possam arrancar no primeiro trimestre de 2020."O concurso para a prospeção, e depois a eventual concessão, tem de ser precedido de uma nova lei, para que haja um conjunto de garantias, à cabeça, nomeadamente ambientais", avançou este sábado o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, adiantando que já tem em mãos "essa nova proposta de decreto-lei".O governante, que falava à margem da inauguração do parque ambiental Aires Ferreira, em Torre de Moncorvo, concretizou que só com a aprovação do decreto-lei, o concurso de exploração de lítio estará "em condições de ser lançado" e apontou para que "até ao final do primeiro trimestre de 2020, a exploração de lítio tenha o seu início". Matos Fernandes considerou que esta será "uma grande oportunidade para Portugal".O Governo quer criar em 2020 um ‘cluster’ do lítio e da indústria de baterias e vai lançar um concurso público para atribuir direitos de prospeção em nove áreas do País. A aposta integra a proposta de Orçamento do Estado para 2020.