Facebook reativa conta de André Ventura. Perfil esteve 48 horas bloqueado

O Facebook reativou, ao final da tarde desta segunda-feira, a conta de André Ventura, depois de a ter cancelado durante 48 horas.



"Estive dois dias sem página, um escândalo", afirmou ao CM o líder do Chega, que chegou a admitir recorrer à Justiça.





"A dois meses das eleições legislativas [estão marcadas para 10 de março do próximo ano], cancelarem-me a página, com mais de 300 mil seguidores, não é normal", protestou André Ventura.A situação só foi normalizada após o presidente do Chega ter feito queixa junto de Mark Zuckerberg, dono da Meta, detentora da rede social Facebook."É incompreensível que uma plataforma da responsabilidade do Facebook cancele a conta de um candidato a primeiro-ministro, sem qualquer razão, a dois meses das eleições legislativas. Parece que estão a trabalhar para os socialistas e isso é inadmissível", lia-se na missiva enviada ao CEO da tecnológica norte-americana.