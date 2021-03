"Falou da ida a Lisboa e a Fátima": Marcelo encontra-se com Papa Francisco no Vaticano

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve reunido durante mais de uma hora com o Papa Francisco, numa visita ao Vaticano, em Roma, durante esta sexta-feira.À saída, Marcelo disse aos jornalistas que falou com o pontífice sobre a sua viagem ao Iraque e a importância para a evolução da humanidade. "Falou-se da pandemia, da crise económica e social e da recuperação", avançou, confirmando que a Santa Sé mantém a preocupação com África, nomeadamente com Moçambique."Foi uma ocasião para ver como o Papa está atento a tudo. Falou da ida a Portugal, como está previsto, em 2023, a Lisboa e a Fátima, e que está muito atento aos passos dados", reforçou o Presidente.Relativamente às medidas tomadas pelo Governo relativamente ao desconfinamento a do País a 'conta-gotas', Marcelo confirmou que a "decisão do Governo foi o que resultou da convergência de várias propostas de especialistas e do diálogo entre o PR e o primeiro-ministro".O Presidente lembrou a importância de uma "páscoa confinada". "Até ao final de maio teremos de fazer uma avaliação constante", rematou.