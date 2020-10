Os Bombeiros Sapadores do Porto e a PSP foram chamados, na noite desta sexta-feira, ao hotel Sheraton, para uma suposta ameaça de bomba.



Nesse hotel, na rua Tenente Valadim, no Porto, estava a decorrer um jantar do partido Chega, com dezenas de pessoas.





Para o local deslocaram-se três viaturas e vários operacionais. Ao chegarem foram informados por responsáveis da unidade hoteleira de que nenhum alarme tinha sido disparado e que estava tudo bem. A PSP também esteve no loca.