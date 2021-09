Falta de votos obriga a repensar estratégias da Inicitaiva Liberal

A expectativa não era alta, mas ficar atrás do CDS e do Chega era o pior que podia acontecer ao Iniciativa Liberal.Um recuo que, certamente, não estaria nas contas dos liberais. A estratégia em Lisboa, de concorrer sozinho, também não beneficiou o partido de João Cotrim, teria sido melhor juntar-se à coligação de Moedas - "se não podes com eles, junta-se a eles", diz o povo com razão. Lições a tirar para o futuro.O porta-voz do IL, Rodrigo Saraiva, congratulou-se por o partido ter conseguido "cativar jovens" e "recuperar abstencionistas" para as listas do partido, considerando que contribuiu para baixar a abstenção."Estamos disponíveis para apoiar soluções em Lisboa que sejam favoráveis aos lisboetas"."Cada vez mais portugueses sabem que o futuro é liberal".