Faltas dos deputados custam 11 mil euros ao Parlamento

Em ano e meio, a Assembleia da República já gastou 11 mil euros, excluindo o valor do IVA, com duas alterações dos sistemas de faltas dos deputados, de acordo com a informação veiculada ao Correio da Manhã pelo gabinete da secretaria-geral do Parlamento.

Depois do escândalo sobre as falsas presenças do deputado do PSD José Silvano, em 2018, o Parlamento decidiu aperfeiçoar o sistema informático para evitar novas falhas.





"No início de 2019, quando foi solicitada a alteração da aplicação com caráter de urgência, foi contactada a empresa Compta, por ser a empresa que desenvolveu o sistema inicial", revelaram os serviços do Parlamento."A alteração teve um custo de 3500 euros + IVA e foi executada em menos de um mês", acrescentam. Este novo programa, que entrou em funcionamento a 26 de fevereiro de 2019, obriga a que o deputado confirme a sua presença depois de ter entrado no sistema na sala das sessões, quando antes o registo era automaticamente desencadeado pelo acesso do parlamentar.

Mas, no final desta sessão legislativa, em julho, vários deputados queixaram-se ao CM de erros na marcação das presenças que deram origem a falsas faltas injustificadas. Os serviços decidiram então proceder a uma nova atualização, passado um ano e meio da anterior alteração.



"O novo sistema foi desenvolvido para possibilitar a integração do registo de presenças com outros sistemas informáticos, por exemplo, o sistema de votação", de forma a "tornar mais fácil e rigoroso o regime do controlo das presenças", esclarecem os serviços. O trabalho "foi contratualizado, por ajuste direto, à empresa Compta, tendo tido o custo de 7500 euros + IVA", detalha a mesma fonte. Contas feitas, a despesa com a modernização dos sistemas que contabilizam as faltas dos deputado já superou os 11 mil euros.

O novo programa encontra-se, neste momento, "em fase de testes e validação", prevendo-se a "sua entrada em funcionamento no início da próxima sessão legislativa", em setembro, estimam os serviços do Parlamento.