Fatura de mil milhões de euros chega já em 2020

Executivo revela gastos com descongelamento e progressões.

Por Bernardo Esteves | 09:56

O Ministério das Finanças (MF) divulgou esta sexta-feira um documento em que estima um custo de 1009 milhões de euros em 2020 com o descongelamento e a recuperação do tempo de serviço dos professores e das restantes carreiras especiais, caso seja aprovada a recuperação integral do tempo congelado.



Segundo o MF, a somar ao gasto de 428 milhões de euros com o descongelamento haveria mais 581 milhões destinados à recuperação do tempo de serviço de docentes, polícias, magistrados e outras carreiras especiais.



"440 milhões de euros correspondem à recuperação dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, e 141 milhões estão associados à recuperação de um quarto do restante tempo", refere o documento das Finanças, sem precisar por que motivo optou por incluir na estimativa especificamente um quarto do tempo a recuperar.



Em relação apenas aos professores, o Governo adianta que ao antecipar a contabilização dos 2 anos, 9 meses e 18 dias para 1 de janeiro de 2019, como foi aprovado pela comissão parlamentar de Educação, terá "um impacto financeiro adicional de 200 milhões de euros em 2019 e de 140 milhões de euros em 2020".



Nas contas apresentadas por Mário Centeno quando esteve esta semana no Parlamento, o Governo considerou que com a recuperação integral os professores teriam um aumento médio de 205 euros com cada progressão de escalão.



Os números do Governo têm sido e continuam a ser refutados pelos docentes, que acusam o Executivo de inflacionar custos para colocar a opinião pública contra os professores.



Sindicatos exigem tratamento idêntico

Os sindicatos que representam os polícias, guardas prisionais, profissionais de investigação criminal e as Forças Armadas pedem tratamento idêntico ao dos professores: exigem a contabilização do tempo total de serviço que esteve congelado.



"Enviámos um pedido de esclarecimento sobre qual a forma de aplicação da contagem aos profissionais de Polícia. O não cumprimento desta reivindicação levará ao recurso aos tribunais e a formas de luta", revela Paulo Rodrigues, da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia.



A mesma posição é defendida por Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. "Entendemos que o Parlamento não se deve preocupar só com algumas classes, mas também com os bombeiros que há anos reivindicam a bonificação do tempo de serviço para efeitos de reforma", critica.



Centeno fala em Guardiola e Mourinho

Mário Centeno comparou ontem a discussão sobre os professores ao mundo do futebol.



"Arrisco a dizer que Mourinho e Guardiola, quando treinavam o Real Madrid e o Barcelona, discutiam mais as táticas das suas equipas do que os partidos discutiram a Educação em Portugal em conjunto. Não têm nada a ver uns com os outros", comentou, após acusar a esquerda de se desviar para ser ultrapassada pela direita.